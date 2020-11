Die christliche Organisation "Samaritan's Purse" startet ihre Abgabewoche für die Aktion "Weihnachten im Schuhkarton". Auch in der Region Heilbronn-Franken gibt es wieder zahlreiche Abgabestellen. Der Weltladen Flein-Talheim (Kreis Heilbronn), die städtische Kindertagesstätte in Bad Rappenau-Fürfeld (Kreis Heilbronn), die evangelische Kirchengemeinde Forchtenberg (Hohenlohekreis), der Dorfladen Gailenkirchen (Kreis Schwäbisch Hall) oder auch die Liebenzeller Gemeinschaft in Bad Mergentheim (Main-Tauber-Kreis), das sind nur einige Abgabeorte für die - nach Angaben der Organisatoren - weltweit größte Geschenkaktion für Kinder. Zu den Geschenkideen zählen Kuscheltieren für alle Altersgruppen, Bilderbücher für die Kleinen, oder auch eine Mundharmonika für die Älteren. Und die Gegenstände sollen neu sein, nicht gebraucht. Weihnachten im Schuhkarton gibt es seit 1993, unter anderem in den deutschsprachigen Ländern, in Großbritannien, Spanien, Finnland, Australien und den USA.