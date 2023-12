Weihnachtszeit im Kindersolbad Bad Friedrichshall

In der Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung Kindersolbad Bad Friedrichshall gibt es während der Adventszeit gemeinsame Erlebnisse, damit sich die Kinder nicht einsam fühlen.

Ein schönes Weihnachtsfest wünscht sich jeder und jede. Aber nicht alle haben das Glück, zusammen mit der Familie die Advents- und Weihnachtszeit zu verbringen. In der Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung Kindersolbad in Bad Friedrichshall (Kreis Heilbronn) gestalten die Kinder diese Zeit gemeinsam mit ihren Erzieherinnen und Erziehern. Auch hier gibt es viele Rituale.

Der Weihnachtsbaum steht seit einigen Tagen im Aufenthaltsraum des Kindersolbads Bad Friedrichshall. Er leuchtet und strahlt. Die Kinder haben den Baum zusammen geschmückt mit Lichterkette und vielen bunten Weihnachtskugeln. Es gibt einen Adventskalender für alle mit vielen Überraschungen. Die Erzieherinnen und Erzieher haben bereits eine kleine Weihnachtsfeier organisiert. Es gab Geschenke für jedes Kind, ein besonderes Essen und gemeinsame Spiele.

Viele Kinder bleiben auch über die Feiertage im Heim

An Weihnachten können nicht alle Kinder nach Hause zu den Eltern oder Familien. Das sei für diejenigen, die im Heim bleiben, keine einfache Situation, erzählt der Geschäftsführer des Kindersolbads Bad Friedrichshall, Benjamin Kaufmann. Die Mitarbeitenden versuchen, es den Kindern so schön wie möglich zu machen. An Weihnachten feiern sie mit gemeinsam, es gibt Weihnachtsfilme, es wird gespielt und gesungen. Auch darüber hinaus gibt es Programm für die Kinder, gemeinsam wollen sie in diesem Jahr den Heilbronner Weihnachtscircus besuchen. Denn niemand soll sich an Weihnachten einsam fühlen.