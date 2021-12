Angebote für Einsame und Bedürftige an Weihnachten

Weihnachten ist für Bedürftige und Alleinstehende oft besonders still. Deshalb gibt es in Heilbronn-Franken Angebote für solche Menschen - allerdings erneut im Zeichen der Corona-Pandemie.

Weihnachten, das Fest im Rahmen der Familie. Doch nicht alle haben eine Familie und manche sind einsam. Für solche Menschen gibt es jährlich Angebote von Kirchen und wohltätigen Organisationen. Schon im letzten Jahr gab es Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie. Auch in diesem Jahr sind die Aktionen nicht wie üblich durchführbar.

Open-Air-Gottesdienst in Heilbronn

Die Aufbaugilde Heilbronn lädt traditionell an Heiligabend wohnungslose Menschen ein. Normalerweise gibt es einen Weihnachtsgottesdienst im Friedensgemeindehaus in Heilbronn. Der kann dort nicht stattfinden, stattdessen gibt es ab 11:30 Uhr einen Open-Air-Gottesdienst im Heilbronner Deutschhof mit Essen und Geschenken "to go". Die Aktion wird unterstützt vom Rotary Club Heilbronn-Unterland und den Kirchen.

Essen zum Mitnehmen in Schwäbisch Hall

Vor Corona gab es im Tagestreff Schuppachburg in Schwäbisch Hall das traditionelle Spanferkelessen an Heiligabend für Bedürftige und Einsame. Das ist aber erneut nicht möglich. Trotzdem gibt es ein Angebot. Ab 12 Uhr wird kostenloses Essen zum Mitnehmen ausgegeben. Sitzgelegenheiten vor Ort wird es nicht geben.

"Es wird Schweinebraten mit Semmelknödeln und Rotkraut geben. Dazu haben wir Geschenktüten gerichtet, die wir ausgeben können."

Gottesdienst mit anschließendem Essen in Öhringen

Im Mehrgenerationenhaus in Öhringen (Hohenlohekreis) gibt es an Heiligabend einen Gottesdienst für Alleinstehende und Menschen ohne familiären Anschluss mit anschließendem Abendessen - allerdings kleiner als üblich. Beginn ist um 18 Uhr, es gilt die 2G-Plus-Regel. Eine Anmeldung ist erwünscht, vor Ort gibt es kostenlose Testmöglichkeiten.

"Unsere Motive waren, einfach da zu sein für die Menschen, die sonst niemanden haben in dieser besonderen Zeit."

Weihnachtsfeier in Crailsheim erst im Sommer

Die traditionelle Weihnachtsfeier für einsame Menschen des Vereins Primeros an Heiligabend in Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall) findet erneut nicht statt. Sie wurde in den Sommer verschoben, wie schon im vergangenen Jahr. Die Enttäuschung sei groß, so die Erste Vorsitzende des Vereins, Lore Wahl.

"2022 feiern wir Weihnachten im Juli, wie wir es 2021 auch gefeiert haben."

Das Fest im vergangenen Sommer sei ein ganz anderes Weihnachten, aber ein tolles Fest gewesen.