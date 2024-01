Wegen Rebellen-Angriffen: Lidl-Schiffe fahren große Umwege

per Mail teilen

Die Containerschiffe des Lebensmittel-Discounters Lidl fahren derzeit große Umwege. Weil Huthi-Rebellen derzeit Handelsschiffe im Roten Meer attackieren, umrunden sie Südafrika.

Die Containerschiffe des Lebensmittel-Discounters Lidl fahren derzeit große Umwege um das Kap der Guten Hoffnung in Südafrika. Aufgrund von Attacken der Huthi-Rebellen auf Handelsschiffe im Roten Meer hat sich das Unternehmen dafür entschieden, teilt die Lidl Stiftung mit Sitz in Neckarsulm (Kreis Heilbronn) auf SWR-Anfrage mit. Im Dezember 2023 brach der internationale Transport über das Rote Meer wegen der Angriffe um fast 70 Prozent ein, teilt das Kiel Institut für Weltwirtschaft (IfW) mit. Etwa zehn Prozent des gesamten Welthandels laufen über das Rote Meer.

Lieferketten durch Umweg gesichert

Wegen des Umweges über Südafrika laufen die Schiffe der Lidl-eigenen Reederei Tailwind Barcelona als ersten europäischen Hafen an. Von dort aus werde die Ware in kleinere Schiffe umgeladen. Damit seien die Lieferketten sowohl von Lidl als auch von anderen Kunden gesichert, so der Discounter weiter. Die Lidl-Filialen erhalten demnach die Waren weitgehend pünktlich, nur bei einzelnen Produkten könne es zu Lieferverzögerungen kommen.