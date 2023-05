Wegen Grundsteuer: Telefone in Finanzämtern laufen heiß

Viele Eigentümerinnen und Eigentümer in Heilbronn-Franken haben große Probleme mit der Grundsteuererklärung. Bei den Finanzämtern gibt es deswegen viel zu tun.

Auch in den Finanzämtern in der Region Heilbronn-Franken rufen derzeit viele Eigentümerinnen und Eigentümer an, weil sie Fragen zur Grundsteuer haben. Die Frist für die vollständige Grundsteuererklärung endet eigentlich am 31. Oktober dieses Jahres, wer die Frist versäumt, muss aber nicht direkt mit einer Strafe rechnen. Dr. Simon Veser, Leiter des Finanzamts Tauberbischofsheim (Main-Tauber-Kreis), sagte dem SWR, beim Service-Telefon dort würden täglich bis zu 300 Anrufe täglich nur zu diesem Thema bearbeitet. Dazu gibt es auch noch ELSTER-Ansprechpartner in Tauberbischofsheim und Bad Mergentheim (Main-Tauber-Kreis), die sich mit nochmals bis zu fünfzig Fällen täglich beschäftigen.

Probleme vor allem mit ELSTER

Die meisten Fragen der Eigentümerinnen und Eigentümer beziehen sich auf Eingabe-Probleme in der elektronischen Steuererklärung (ELSTER), etwa bei der Eingabe des Flurstücks mit Zähler und Nenner oder der Eingabe der Eigentumsverhältnisse. Manche haben Probleme bei der Flächenermittlung bei einem Wohnteil in land- und forstwirtschaftlichen Betrieben. Außerdem habe das Programm unverständliche Abbruchhinweise, so Veser. Und: viele würden den Bodenrichtwert nicht finden oder ihr Info-Schreiben vermissen.

Viele Angestellte mit Grundsteuerfragen beschäftigt

Im Finanzamt Tauberbischofsheim kümmern sich täglich rund 12 Personen mit Problemen rund um die Grundsteuer. Veser rechnet vor: Vier bis fünf Personen von der Grundstückswertstelle am Service-Telefon, zwei Personen beantworten E-Mails und Post, zwei sind in der Zentralen Informations- und Annahmestelle damit beschäftigt, zwei sind ELSTER-Ansprechpartner und eine Person in der Telefonzentrale.

Tipp: Hartnäckig bleiben

Aufgrund der vielen Nachfrage kann es derzeit dazu kommen, dass das Telefon belegt ist. Das lasse sich nicht immer vermeiden, so Veser. Sein Ratschlag für frustrierte Eigentümerinnen und Eigentümer: es weiter telefonisch probieren, Hilfe suchen auf www.Grundsteuer-BW.de oder in der Kontext-Hilfe in ELSTER.