Studierende lassen mobilen Toilettensitzreiniger beim Patentamt registrieren

Öffentliche Toiletten sind häufig schmutzig. Fünf Studierende der DHBW am Campus Bad Mergentheim wollen das Problem lösen - mit UV-Licht und einer Erfindung.

Stolz halten die Studierenden der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) die Bauteile ihres Geräts in die Kamera. Fertig zusammengesetzt sieht ihre Erfindung aus wie eine Art Schwamm mit Halterung. Der mobile Toilettensitzreiniger soll Menschen helfen, die unterwegs aufs stille Örtchen müssen, dieses aber schmutzig vorfinden.

Urkunde vom Patentamt

"Der Anwender soll das Produkt über die Toilettenbrille ziehen", heißt es in der Mitteilung der Dualen Hochschule Mosbach. Hergestellt wurden die Bauteile von den Studierenden am Campus Bad Mergentheim (Main-Tauber-Kreis) per 3D-Druck. Im Griff ist Desinfektionsmittel enthalten.

Mögliche Erreger beseitigt das Gerät dank seiner "modular angeordneten UV-Lichteinheit". Bezeichung: "Portables Toilettenbrillenreinigungsgerät" steht auf der Urkunde vom Patentamt. Im Hintergrund prangt der deutsche Bundesadler auf dem Dokument.

Der mobile Toilettensitzreiniger, den die Studierenden erfunden haben DHBW Mosbach

Studenten sucht Interessenten

Der Toilettensitzreiniger war dem Patentamt eine Gebrauchsmusterurkunde wert. Ein Gebrauchsmuster ähnelt einem Patent, allerdings werden beim Gebrauchsmuster weniger Dinge geprüft als bei einem Patent und die Laufzeit ist kürzer.

Beim "Innovationsprojekt" der DHBW sollen Studentinnen und Studenten Dinge, die sie im Studium gelernt haben, in der Realität anwenden und ein technisches Produkt bis zum Prototyp entwickeln. Für Experimente stehen ihnen dabei Labore zur Verfügung, auch ein Laboringenieur gibt Rat.

Mit dem Erfolg des Toilettensitzes hätten sie nie gerechnet, sagt Studentin Stefanie Göller aus dem bayerischen Großostheim, die das Projektteam leitet. Nun sucht die Gruppe Interessenten, um das Projekt zu realisieren.