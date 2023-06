Von der Raumfahrt lernen: Wasserstofftag in Hardthausen

Die ganz irdische Industrie soll von der Raumfahrt lernen: Das war vor zehn Jahren der Ansatz für den ersten Wasserstofftag am DLR. Die Veranstaltung wird immer größer.

Zum zehnten Mal fand der Wasserstofftag in Hardthausen statt. Dabei haben sich Unternehmen über ihre Erfahrungen beim Wasserstoff ausgetauscht, allen voran das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) in Hardthausen-Lampoldshausen (Kreis Heilbronn).

Denn durch die Raumfahrt kann das DLR bereits jahrzehntelange Erfahrung im Umgang mit Wasserstoff vorweisen. Mittlerweile ist der Andrang so groß, dass die Veranstaltung in der Buchsbachtalhalle in Hardthausen am Kocher (Kreis Heilbronn) stattfinden muss.

Hier kommen unterschiedliche Akteure zusammen: Erzeuger von Wasserstoff, Energieunternehmen, Betriebe mit Produkten zum Thema Wasserstoff. Sie wollen sich an diesem Tag vernetzen, Erfahrungen austauschen, Projekte und Dienstleistungen vorstellen, um so das Thema Wasserstoff voranzutreiben.

Bedarf frühzeitig anmelden, um Infrastruktur zu fördern

Die Firmen sollen hier aber auch für das Thema Wasserstoff sensibilisiert werden: So sei es zum Beispiel wichtig, frühzeitig den Bedarf für ein Unternehmen zu errechnen, basierend darauf, wie viel Erdgas oder Strom es zum heutigen Tag verbrauche. Nur wenn bereits heute der Bedarf für die Zukunft angemeldet werde, habe man ein Gewicht, um den Ausbau der Infrastruktur zu fördern, sagt der Heilbronner Landrat Norbert Heuser (parteilos).

DLR will Unternehmen mit Testgelände helfen

Aber nicht nur der Bedarf sei wichtig, sondern auch Tests: Wie gehen die eigenen Maschinen mit Wasserstoff um? Halten die Produkte, was sie versprechen? Für diese Fragen will wiederum das DLR in die Bresche springen. Dort entsteht zur Zeit das Projekt "Zero Emission". Ein Teil davon wird ein Teststand für Unternehmen und Wissenschaftskollegen. Diese können so die Infrastruktur und die Erfahrung des DLR nutzen, um ihre Anlagen dort zu testen.

So will das DLR möglichst viel seiner eigenen Erfahrungen weitergeben. Das betrifft auch Fragen zu Planungen oder Genehmigungen, wie Michael Füting, Projektleiter für angewandte Wasserstofftechnologie am DLR betont. Erste Anfragen gebe es bereits auch über Baden-Württemberg hinaus - jetzt muss die Anlage, das sogenannte "H2-Technikum" allerdings erst noch fertiggestellt werden.