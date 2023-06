Grüne Produktion direkt vor Ort: Wie das DLR Wasserstoff vorantreibt

Dank Raketentechnik hat das DLR jahrzehntelange Erfahrung im Umgang mit Wasserstoff - und seit einiger Zeit auch mit der Produktion direkt vor Ort. Davon sollen Unternehmen lernen.

Seit den Neunzigern arbeitet das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) am Standort Hardthausen-Lampoldshausen (Kreis Heilbronn) mit Wasserstoff. Seit einigen Jahren wird ein großer Teil davon auch direkt vor Ort produziert, mit grünem Strom der Windräder direkt nebenan. Die Produktion wird momentan stark ausgebaut. Auch Unternehmen aus der Region Heilbronn-Franken und darüber hinaus sollen das Know-how nutzen können. Und das ist dringend nötig: Das Land Baden-Württemberg plant, bis spätestens 2030 die Versorgung mit Wasserstoff zu sichern, wie Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) am Donnerstag erklärte.

Kein Wind, kein Wasserstoff

Aktuell produziert die Anlage H2ORIZON den Angaben zufolge rund 100 Tonnen gasförmigen Wasserstoff im Jahr. Das decke einen großen Teil dessen, was am DLR benötigt wird, heißt es - zumindest so lange der Wind weht.

Denn durch den nahegelegenen Windpark sei der produzierte Wasserstoff zwar hundertprozentig grün, erklärt Daniela Lindner, Leiterin der Abteilung für angewandte Wasserstofftechnologie. Aber wenn das Wetter nicht mitspielt, werde eben auch nichts produziert.

Windpark brachte Projekt ins Rollen

Der Bau der Windkraftanlage habe erst den Anstoß für die Produktion gegeben, heißt es. Als der Windpark entstand, setzten sich DLR und der Betreiber ZEAG zusammen und es sei die Idee, Raumfahrt mit Energiegewinnung zu koppeln, entstanden - und somit das erste Projekt H2ORIZON.

Der Wasserstoff werde für die Teststände verwendet: Die Raketentriebwerke nutzen klassischerweise Wasserstoff und Sauerstoff für die Verbrennung.

Das Projekt sei so gut angekommen, dass momentan zwei Nachfolgeprojekte in Arbeit sind: Zero Emission und das Hydrogenium. Bei Zero Emission gehe es einerseits darum, die Produktionskapazität noch einmal deutlich zu erhöhen. Die Technik dazu habe sich bereits stark weiterentwickelt, so Daniela Lindner.

Bei H2ORIZON war die Elektrolyse-Anlage damals die stärkste auf dem Markt, mit einer Leistung von 880 Kilowatt. Bei Zero Emission wird die Anlage bereits 2,3 Megawatt liefern - und das sei nicht mal das stärkste verfügbare Modell mittlerweile. Kleiner als ihr Vorgänger ist sie noch dazu.

In diesen Stacks wird das deionisierte Wasser (ebenfalls vor Ort produziert) in Wasserstoff und Sauerstoff aufgespalten. SWR Simon Bendel

Ein weiterer wichtiger Punkt sei der Aufbau eines Testgeländes: Diese Testumgebung können Unternehmen und Wissenschaftskollegen nutzen, um Produkte oder Maschinen mit Wasserstoff zu testen. So sollen die Erfahrungen des DLR auch an die Industrie weitergegeben werden.

Akzeptanz für Wasserstoff soll erhöht werden

Daniela Lindner betont, auch die Sicherheitsaspekte von Wasserstoff seien längst nicht so sicherheitskritisch wie in vielen Köpfen verankert. Käme es zu einem Leck in der Leitung, würde er sich buchstäblich verdünnisieren. Eine Explosion sei auch nicht ohne weiteres möglich. Da hätte Benzin zum Beispiel seine ganz eigenen Tücken, was Flächenbrände angehe, so Lindner.

Im Hintergrund befindet sich die bisherige Anlage H2ORIZON, im Vordergrund der Bauplatz für einen Teil des nächsten Projekts Zero Emission. SWR Simon Bendel

Noch ist Zero Emission im Bau, gegen Ende des Jahres soll es voraussichtlich losgehen. Und auch das nächste Projekt, das Hydrogenium, stehe in den Startlöchern. Das Projekt soll dann nochmal eine deutlich größere Testumgebung bieten.