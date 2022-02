Wasserschutzpolizei übernimmt Sportwagen-Suche im Neckar bei Gundelsheim

per Mail teilen

Auf dem Neckar bei Gundelsheim (Kreis Heilbronn) wird die Suche nach dem versunkenen Luxuswagen am Mittwoch von der Wasserschutzpolizei übernommen. Es wurde ein stärkeres Unterwasser-Peilgerät herangeschafft.

Mit dem Unterwasser-Peilgerät soll der Grund des Neckars nochmals abgesucht werden, hieß es seitens der Wasserschutzpolizei im Gespräch mit dem SWR Studio Heilbronn. Ein Polizeiboot hatte dies bereits ergebnislos versucht, auch das zuständige Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt (WSA) war am Dienstag noch einmal mit zwei Schiffen unterwegs, um das Auto im Fluss zu finden, welches Sonntagnacht dort durch einen Fahrfehler in den Neckar gerollt war.

Die Suche nach dem Auto, dass im Neckar bei Gundelsheim (Kreis Heilbronn) versunken ist, geht weiter SWR

Luxusauto seit Montag im Neckar nicht auffindbar

Die Suche nach dem Luxusauto im Neckar wurde zuletzt vom WSA übernommen. Zwei Tage lang wurde bei Gundelsheim nach dem rund 100.000 Euro teuren Sportwagen gesucht, den ein 37-Jähriger am Sonntagabend versehentlich in den Neckar gefahren hatte.

Das WSA hatte die Suche nach dem versunkenen Sportwagen bei Gundelsheim am Dienstagnachmittag wieder eingestellt. Denn: Das Auto befinde sich nicht in der Fahrrinne des Neckars. Damit sei die Schifffahrt nicht beeinträchtigt. Für das Amt ist die Geschichte damit erledigt. Die Schifffahrt auf dem Neckar ist seit Dienstagmorgen wieder uneingeschränkt möglich. Zuvor war der Neckarabschnitt bei Gundelsheim gesperrt worden, da man vermutet hatte, dass das versunkene Auto in der Fahrrinne des Flusses liegt.

Rechnungen gehen an den Sportwagen-Fahrer

Auf den Besitzer des Sportwagens wird wahrscheinlich eine ordentliche Rechnung zukommen. Voraussichtlich muss er die Kosten für den Aufwand des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes übernehmen. Eine extra Rechnung wird er nach SWR-Informationen noch von der Feuerwehr bekommen. Diese teilte mit, man wolle dem 37-Jährigen die Suchaktion von Montag ebenfalls in Rechnung stellen.

Viele Einsatzkräfte der Feuerwehr hatten am Montag bis zum späten Nachmittag mit Echolot und Tauchern versucht, das Luxusauto zu orten, jedoch ohne Erfolg. Wegen der einsetzenden Dämmerung und schlechter Sicht musste die Suche letztlich abgebrochen werden.

Auto versank - Fahrer rettete sich über Schiebedach

Laut Polizei hatte der 37-Jähriger am Sonntagabend am Neckarufer bei Gundelsheim gegen 21:15 Uhr geparkt, um seine Notdurft zu verrichten. Das Auto - ein neuwertiger Sportwagen - hatte der Mann an einer Bootsrampe, einer sogenannten Slipanlage, abgestellt.

Als der Mann weiterfahren wollte, "kam er aufgrund eines Fahrfehlers in den Neckar", so die Polizei. Dort trieb der Audi RS 6 zunächst an der Wasseroberfläche, bevor er schließlich versank.

Der Fahrer schaffte es noch, sich über das Schiebedach aus dem sinkenden Auto zu befreien und ans Ufer zu schwimmen. Er erlitt einen Schock und war leicht unterkühlt. Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst konnte er nach Hause gehen. Neben der Polizei war auch die Feuerwehr unter anderem mit einem Bergungsboot und einer Drohne im Einsatz.