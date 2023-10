Festnahme auf dem Wasser: Wasserschutzpolizei übt für die Fußball-EM

Den Ernstfall auf dem Neckar übt die Polizei am Donnerstag bei Offenau. Der tatsächliche Einsatzort wird jedoch viele Kilometer entfernt sein.

Die Übung der Wasserschutzpolizei auf dem Neckar bei Offenau (Kreis Heilbronn) soll die Beamtinnen und Beamten auch auf einen ganz speziellen Einsatz auf dem Wasser vorbereiten: auf die Fußball-EM 2024. An der Übung sind Mitarbeitende der Wasserschutzpolizei aus ganz Baden-Württemberg beteiligt, unter anderem aus Heilbronn, Stuttgart, Mannheim, Karlsruhe und Überlingen.

Schwieriges Manöver: Festnahme auf dem Wasser

Eine Festnahme mit Gegenwehr kann schon mit festem Untergrund eine schwierige Aufgabe sein, auf dem Wasser wird die Herausforderung noch größer und auch gefährlicher. Dafür sind die Einsatzkräfte zwar bereits geschult, mit der Großübung sollen sie aber noch besser auf die Situation bei der EM und dem erhöhten Druck vorbereitet sein. Dafür wurden am Donnerstag neben einer inszenierten Festnahme auch Manöver mit mehreren Booten geübt. Einsatzort wird bei der EM allerdings nicht Offenau sein, sondern der Neckar in Stuttgart-Bad Cannstatt. Stuttgart ist Spielort bei der Europameisterschaft.

Mehrere Boote der Wasserschutzpolizei kreisen auf dem Neckar und üben Formationsfahrten. SWR SWR

Polizei bereitet sich auf Fußball-EM vor

Die Übung auf dem Wasser ist Teil der polizeilichen Vorbereitungen auf das Sportgroßereignis. In ganz Deutschland üben die Einsatzkräfte. Unter anderem fand bereits in Dortmund eine Großübung mit über 1.000 Einsatzkräften im Stadion statt und in Berlin mit hunderten Beamtinnen und Beamten, Feuerwehr und anderen Einsatzkräften im Olympiastadion.

Einsatzschwerpunkte bei der Fußball-EM 2024

Während der EM wird die Polizei zahlreiche Objekte, Mannschaften und auch Fans schützen müssen. Zwischen dem Eröffnungsspiel am 14. Juni in München und dem Finale am 14. Juli in Berlin werden Spiele in zehn Stadien in ganz Deutschland ausgetragen. Die Spielorte sind Berlin, Köln, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Dortmund, Gelsenkirchen, Hamburg, Leipzig, Stuttgart und München.