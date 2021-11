per Mail teilen

Das Regierungspräsidium führt am Mittwoch von 9 Uhr bis 15.30 Uhr in Schwäbisch Hall eine Wasserschau am Kocher durch. Dabei werden zwischen dem Bahnviadukt Tullau und der Gemarkungsgrenze Schwäbisch Hall-Untermünkheim Ufer, Deiche und Anlagen begutachtet. Nach dem Wassergesetz muss das Regierungspräsidium regelmäßig Gewässer überprüfen. Die Beamten dürfen dazu auch private Grundstücke entlang des Kochers betreten.