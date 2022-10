250.000 Euro Sachschaden durch Wasseraustritt in Kinderkrippe

Ein Wasserschaden in einer Kinderkrippe in Neckarwestheim hat am Samstagmorgen die Polizei und Feuerwehr auf den Plan gerufen. Es ist ein erheblicher Sachschaden entstanden.

Wie die Polizei Heilbronn am Samstag mitteilte, kam es am Morgen zu einem erheblichen Wasserschaden in einer Kinderkrippe in Neckarwestheim (Kreis Heilbronn). Der geschätzte Sachschaden beläuft sich der Mitteilung nach auf rund 250.000 Euro.

Anwohner alarmiert Polizei

Ein Anwohner hatte am Samstagmorgen die Alarmanlage der Kinderkrippe gehört und daraufhin die Polizei verständigt. Bei Eintreffen der Beamten stellte sich heraus, dass der Alarm aufgrund von ausgetretenem Wasser losgegangen war. Mit Hilfe der Feuerwehr konnten sich die Polizisten Zutritt zu der Kinderkrippe verschaffen.

Grund für den Wasseraustritt war ein geplatzter Schlauch an einem Waschbecken in einer Toilette. Zu diesem Zeitpunkt war bereits so viel Wasser ausgelaufen, dass es durch die Decke des Obergeschosses tropfte. Die Feuerwehr versuchte sofort mit Nasssaugern den Sachschaden zu begrenzen. Dieser wird auf rund 250.000 Euro geschätzt. Nähere Details, wie beispielsweise, ob die Krippe am Montag zumindest teilweise öffnen kann, sind bisher nicht bekannt.