Heilbronn: Wasserrohrbruch auf B27 vermutlich wegen Frostschadens

Seit Dienstag ist die B27 in Heilbronn an der Kreuzung Karlstraße/Oststraße gesperrt. Ursache waren wohl die niedrigen Temperaturen.

Die Ursache des Wasserrohrbruchs auf der B27 in Heilbronn an der Kreuzung Oststraße/Karlstraße war wohl ein Frostschaden, das teilte die Heilbronner Versorgungs GmbH am Donnerstag mit. Am Dienstag wurde gegen 15 Uhr gemeldet, wie durch mehrere Risse im Straßenbelag Wasser austrat, zeitweise war die ganze Kreuzung überspült. Die Straße musste erst aufgegraben werden, um die Rohre reparieren zu können. Das sei mittlerweile geschehen, jetzt müssten noch die Gruben wieder aufgefüllt werden. Voraussichtlich am Freitag sollte die Straße wieder freigegeben werden können.

Die Fahrbahn Richtung Weinsberg (Kreis Heilbronn) ist noch gesperrt, der Verkehr wird an der Kreuzung umgeleitet. Bisher sind größere Behinderungen ausgeblieben, obwohl es sich bei der B27 um eine der Hauptverkehrsadern in Heilbronn handelt. Zu Verdanken ist das vermutlich dem sehr geringen Berufsverkehr zwischen Weihnachten und Neujahr.