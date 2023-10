In Erlenbach sollen jetzt die kompletten Wasserleitungen saniert werden

per Mail teilen

Nach gleich zwei Wasserrohrbrüchen innerhalb von zwei Wochen sollen jetzt alle Wasserleitungen in Erlenbach saniert werden. Noch läuft die Reparatur des zweiten Lecks.

Die Reparaturarbeiten des zweiten Wasserrohrbruchs in Erlenbach (Kreis Heilbronn) laufen. Wie lange die Reparatur andauern werde, kann zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht genannt werden, so ein Sprecher der Bodensee-Wasserversorgung. Die Ursache für die Wasserrohrbrüche sollen die sehr alten Gussleitungen sein, welche damals mit einem vermuteten Materialfehler gelegt wurden, so der Sprecher weiter.

Die Anwohner haben keine Bedenken

Mit Notfallleitungen und umgeleitetem Strom ist die Versorgung der Anwohnerinnen und Anwohner gewährleistet. Auf Nachfrage im Ort schauen diese sorgenfrei in die Zukunft. Es sei kaum etwas zu bemerken.

Nach Lagebericht stehen jetzt Sanierungen an

Am Mittwochmittag beschloss Bürgermeister Uwe Mosthaf (parteilos) in einem Gespräch mit dem Landratsamt, die kompletten Wasserleitungen im Ort nach und nach zu sanieren.

Da will man jetzt zeitnah ran. Denn das kann in diesem Rhythmus so nicht weitergehen.

Mit einer sogenannten Inliner-Sanierung sollen die kompletten Leitungen in Erlenbach zeitnah von innen neu verdichtet werden. Der Prozess soll laut Mosthaf schnell und nicht besonders aufwendig sein.