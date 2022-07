Ein technischer Defekt an einer Waschmaschine hat in der Nacht auf Dienstag in Bretzfeld (Hohenlohekreis) einen Brand in einem Mehrfamilienhaus verursacht. Ein Bewohner wurde mit Verdacht auf eine Rauchvergiftung ins Krankenhaus gebracht, die restlichen Bewohner konnten laut Polizei unverletzt ins Freie gebracht werden. Der Schaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt.