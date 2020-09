In Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall) musste das Auto zweier Männer in der Nacht auf Sonntag aus einer Waschanlage befreit werden. Die Männer waren laut Polizei kurz vor Mitternacht in die Anlage gefahren. Da in Baden-Württemberg der Betrieb sonntags verboten ist, schaltete diese sich um 0 Uhr automatisch ab. Die Türen verriegelten. Hätten die Männer zuvor das Waschprogramm gestartet, wäre die Anlage noch fertig gelaufen, sagte die Eigentümerin dem SWR. Die Männer hätten zudem die Nottür nicht gefunden. Laut Polizei entdeckte eine Taxifahrerin die beiden. Als gegen 1 Uhr die Eigentümerin eintraf, hätten die Männer schon auf sie gewartet, sagte sie.