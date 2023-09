In Neckarsulm beschäftigt sich der Gemeinderat am Donnerstag mit dem ehemaligen Freizeitbad Aquatoll und will entscheiden wie eine weitere Nutzung des Areals aussehen könnte.

Wie geht es weiter mit dem Areal des alten Freizeitbads Aquatoll? Der Gemeinderat von Neckarsulm (Kreis Heilbronn) will am Donnerstagabend genau darüber entscheiden. Die Stadt hatte Ende letzten Jahres entschieden, das Spaßbad dicht zu machen, da Sanierung und Weiterbetrieb zu teuer gewesen wären. Drei Möglichkeiten, entstanden aus der Ideenwerkstatt mit Bürgerbeteiligung, liegen jetzt auf dem Tisch. Ideen für die weitere Nutzung des Aquatolls Diese Ideen reichen von einem neuen Freibad über ein neues Hallenbad bis hin zu einem Bürgerpark mit Wasser-Aktivitäten. In jüngster Zeit sind auch Stimmen laut geworden, die das Aquatoll wiederbeleben lassen möchten. Das Aquatoll hatte schon bessere Zeiten. Wie es mit dem einst beliebten Freizeitbad nun weitergeht, das steht noch in den Sternen. SWR In allen Fällen muss das Aquatoll mitsamt Becken, Rutschen und Technik abgerissen werden, heißt es. Allerdings hat der Neckarsulmer Oberbürgermeister Steffen Hertwig (SPD) bereits deutlich gemacht, dass für ihn ein zusätzliches Freibad kaum in Frage kommt. Die Gemeinderäte sollen nun entscheiden welche der Optionen weiterverfolgt werden. Noch ist aber unklar mit welchen Kosten jeweils zu rechnen wäre.