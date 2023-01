Verlängertes Wochenende: Es gibt einiges zu entdecken

Der Feiertag am Freitag hat ein verlängertes Wochenende beschert. Was bietet sich an, um etwas zu Erleben? Eine SWR-Umfrage in der Heilbronner Innenstadt mit Vorschlägen.

Langweilig wird es an einem verlängerten Wochenende nicht, wenn man Pläne schmiedet. Ob Ausstellungsbesuch, Konzert oder Spaziergang im Weinberg, bei einer SWR-Umfrage in der Heilbronner Innenstadt gibt es ganz verschiedene Tipps.