Was in Heilbronn-Franken zu Ostern los ist

Langes Wochenende, milde Temperaturen, wenn auch vielleicht etwas verregnet - und dazu die Qual die Wahl, was man in Heilbronn-Franken unternehmen könnte. Ein kleiner Auszug.

Wer noch nicht genau weiß, wie er oder sie das lange Osterwochenende am besten nutzen kann, dann hilft vielleicht ein kleiner Blick auf die zahlreichen Veranstaltungen in der Region Heilbronn-Franken. Vor allem an die Kinder ist dabei gedacht. Hier ein kleiner Auszug - ohne Anspruch auf Vollständigkeit:

Osterhasen basteln und tierische Olympiade auf Burg Löwenstein

Auf Burg Löwenstein (Kreis Heilbronn) gibt es das ganze Wochenende über Programm für die ganze Familie: Am Ostersonntag geht es zum Beispiel ans Lagerfeuer mit Stockbrot. Mit Naturparkführer Walter Hieber können dann Hasen aus Naturmaterialien gebastelt werden, beispielsweise aus Rinde oder Reisig. Ebenfalls gibt es einen Eierlauf und die Suche nach den Ostereiern mit Naturparkführerin Rosa Herter-Kindt.

Sie ist sich sicher, das sei dann "wie ein Tag Urlaub". Durch das weitläufige Gelände könnten sich die Erwachsenen am Kiosk versorgen und die Kinder seien voll beschäftigt. Am Ostermontag gibt es dann außerdem noch eine tierische Spielolympiade.

Osterrallye im Hällisch-Fränkischen Museum

Ebenfalls für die Kleinen findet eine Osterrallye im Hällisch-Fränkischen Museum in Schwäbisch Hall statt. Jeweils am Sonntag und am Montag geht es auf die Suche nach den versteckten Ostereiern. Das Material dazu gibt es an der Kasse.

Landleben wie 1624 in Wackershofen

Das Hohenloher Freilandmuseum Schwäbisch Hall-Wackershofen zeigt am Osterwochenende Landleben wie vor 400 Jahren - also wie im Jahr 1624. Dabei kann man den Darstellerinnen und Darstellern zum Beispiel beim Ausbessern von Zäunen oder Wägen über die Schulter schauen. Außerdem wird in alten Küchen gekocht und natürlich danach auch gegessen.

Eine ähnliche Aktion gab es bereits im vergangenen Jahr - nur war es da eben das Landleben im Jahre 1623. Hohenloher Freilandmuseum

"Ei, Ei, Ei" in Bad Wimpfen

Auf den Spuren von Osterbrunnen, Osterhase und Osterei: Darum geht es in Bad Wimpfen (Kreis Heilbronn) bei einer öffentlichen Themenführung am Ostermontag. Besucherinnen und Besucher erfahren dabei mehr über traditionelle Osterbräuche und die Geschichtes des Palmsonntags. Im Fokus steht dabei auch der, wie jedes Jahr wieder kunstvoll dekorierte, Brunnen der Altstadt.

Der Bad Wimpfener Osterbrunnen aus einem der vergangenen Jahre. Stadt Bad Wimpfen

Märkte in Langenburg und Creglingen

In Langenburg (Kreis Schwäbisch Hall) und in Creglingen (Main-Tauber-Kreis) gibt es am Ostermontag jeweils einen Montagsmarkt mit Krämerständen und Jahrmarktsbuden. Creglingen will mit Ponyreiten und Flohmarkt punkten, ein Highlight in Langenburg sollen die vielen Hohenloher Produkte sein. Sowohl das Auto-, als auch das Schlossmuseum haben an diesem Tag ebenfalls geöffnet. Allerdings der Verkehrshinweis: die Ortsdurchfahrt ist dadurch gesperrt.

Musik und Tanz (und Wein) in und um Bad Mergentheim

Im Bad Mergentheimer Weinort Markelsheim (Main-Tauber-Kreis) gibt es am Ostersonntag am Osterbrunnen vor dem Rathaus ein Konzert - und einen edlen Tropfen beim Wein-Tasting. Abends findet dann im Kurhaus der traditionelle Ostertanz statt. Das Orchester bietet eine große Bandbreite von klassischer Musik bis hin zur Unterhaltungsmusik für alle, die das Tanzbein schwingen möchten.