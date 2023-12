per Mail teilen

Zum Jahresende haben Heilbronnerinnen und Heilbronner dem SWR erzählt, was sie im Jahr 2023 bewegt hat. Dabei sind viele ganz persönliche Geschichten herausgekommen.

Die Menschen blicken auf das Jahr 2023 zurück und darauf, was sie erlebt haben. In der Heilbronner Fußgängerzone haben viele ihre Highlights geteilt. Dabei wurde es schnell persönlich. Da war etwa der nächste Schritt in der Beziehung der magische Punkt im Jahr, der Heiratsantrag, oder die Freude, dass die eigene Mutter nach einem Sturz wieder gesund geworden ist.

Nachwuchs und Abenteuer bleiben in Erinnerung

In manchen Familien gibt es familiären Zuwachs: Ein Ehepaar hat erfahren, dass das zweite Urenkelkind im nächsten Jahr auf die Welt kommen soll. Für andere sind Reisen und Urlaube mit der Familie die besonderen Erlebnisse. Ein Passant erzählt, dass er dieses Jahr mit seiner Frau in Südengland unterwegs war und insgesamt auch noch 2.500 Kilometer mit dem Fahrrad zurückgelegt hat.

Das Highlight des Jahres kommt erst noch

Dass der Höhepunkt auch noch kommen kann, zeigt sich bei einer jungen Frau: Sie verreist über die letzten Tage noch einmal und freut sich ganz besonders auf einen krönenden Abschluss des Jahres. Wohin es geht, wollte sie jedoch nicht verraten.