Personalmangel wegen Corona und Grippewelle in den Kliniken

In den Notaufnahmen der SLK-Kliniken im Kreis Heilbronn kommt es zunehmend zu längeren Wartezeiten. Grund dafür sind Personalausfälle. Davon ist auch das Diakoneo betroffen.

Wegen Personalmangels kommt es in den Notaufnahmen der SLK-Kliniken vermehrt zu längen Wartezeiten. Corona, aber vor allem auch die Grippewelle, machen sich in den Krankenhäusern in der Region bemerkbar. Der Krankenstand beim Klinikpersonal steigt. So auch in den SLK-Kliniken, wie Sprecher Mathias Burkhardt dem SWR bestätigt.

Auch die OP-Säle könnten teilweise nicht unter Volllast gefahren werden, heißt es. Gleichzeitig seien die Infektionsstationen in der Kinderklinik überbelegt. Zurzeit würden alle Notfälle behandelt und alle nicht aufschiebbaren Therapien durchgeführt. Die Situation sei dennoch enorm herausfordernd.

Auch Diakoneo unter höherer Belastung

Auch beim Diakoneo Diak Klinikum in Schwäbisch Hall registriert man eine Zunahme an Krankmeldungen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Da man bereits seit geraumer Zeit an der Belastungsgrenze arbeite, können es dadurch in Einzelfällen vorkommen, dass medizinisch nicht unbedingt notwendige Behandlungen verschoben werden müssten, sagte Pressesprecher Markus Wagner.

Der Großteil der Patientinnen und Patienten in der Notaufnahme komme wegen Grippe- oder schweren Erkältungssymptomen. Es gebe aber auch eine Zunahme an Verletzten aufgrund von Glatteis, berichtet Wagner.