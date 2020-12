In Baden-Württemberg ist der 27. Dezember zum offiziellen Impfstart gegen das Corona-Virus festgelegt worden. Vom zentralen Impfzentrum in Rot am See (Kreis Schwäbisch Hall) sollen als erstes mobile Teams starten.

Am kommenden Sonntag soll um 13:00 Uhr in der Stuttgarter Liederhalle die erste Person geimpft werden. Fast zeitgleich erfolgt auch der Start an den anderen zentralen Impfzentren. Wobei zunächst die mobilen Teams, die zum Beispiel zu den Pflegeheimen fahren, mit Impfstoff ausgestattet werden sollen. Voraussichtlich stehen am Anfang nur wenige tausend Impfdosen landesweit bereit, das Land kündigte jedoch an, schnell nachliefern zu wollen.

Viele Kreisimpfzentren einsatzbereit

Die Kreisimpfzentren sollen am 15. Januar starten. In Öhringen (Hohenlohekreis) sei man bereit, sagte der Landrat des Hohenlohekreises, Matthias Neth (CDU), dem SWR. Ob weiße Trennwände, blaue Liegen oder dunkler Kunststoffboden, tagelang haben die ehrenamtlichen Helfer rund um Kreisbrandmeister Torsten Rönisch gearbeitet, um die Hohenlohe Sporthalle einsatzbereit zu bekommen.

Einbahnstraße um Kontakte zu vermeiden

Alles muss dann reibungslos im Einbahnstraßenverkehr ablaufen - barrierefrei. Hohe Hygienestandards müssen gewährleistet sein und auch die Luftzirkulation in der Sporthalle spielt eine wichtige Rolle. Mit dabei sind auch Helfer des THW Pfedelbach (Hohenlohekreis) und eines Messebauunternehmens aus Bretzfeld-Schwabbach (Hohenlohekreis).

Über 150 Kräfte werden in Öhringen gebraucht, um das Kreisimpfzentrum später in einem Drei-Schicht-Betrieb am Laufen zu halten. Was jetzt noch fehlt ist ausreichend Impfstoff.

Warten auf den Impfstoff

Im Kreis Heilbronn steht das Impfzentrum in Ilsfeld. "Wir werden am 15. Januar startklar sein", sagte der Sprecher des Landratsamts, Manfred Körner, dem SWR. Noch sei allerdings unklar, wann genau und wie viel Impfstoff in Ilsfeld ankommen werde.

Wenn vorher mobile Teams in Heilbronn unterwegs sind, werden die aller Voraussicht nach zum Zentralen Impfzentrum in Rot am See (Kreis Schwäbisch Hall) gehören, heißt es bei der Stadt Heilbronn. Prinzipiell sollen an den Kreisimpfzentren bis zu 800 Menschen täglich geimpft werden, ob das klappt, hängt vor allem davon ab, ob genügend Vakzin zur Verfügung steht. In der Stadt Heilbronn steht das Impfzentrum im Stadtteil Horkheim. Auch dort wartet man gespannt auf Mitte Januar.

