Die Polizei warnt erneut vor falschen Polizeibeamten, die allein in Heilbronn in der vergangenen Woche Bargeld und Wertsachen im fünfstelligen Bereich erbeutet haben. Die Gauner gaben gegenüber den Geschädigten an, Verwandte würden Geld für eine Kaution brauchen oder sie würden auf einer Liste für einen möglichen Raubüberfall stehen.