Warnung: Hohes Risiko für Geflügelpest

Das Heilbronner Ordnungsamt ruft Geflügelhalterinnen und -halter auf, ihre Tiere bestmöglich vor der Geflügelpest zu schützen. Seit Mitte Oktober gibt es wieder vermehrte Ausbrüche, hauptsächlich in Norddeutschland, seit Ende November auch im Schwarzwald-Baar-Kreis. Das Risiko in Baden-Württemberg und somit in der Region sei hoch, heißt es in einer Mitteilung. Jeder Kontakt des Geflügels oder sonstigen gehaltenen Vögeln zu Wildvögeln oder deren Ausscheidungen sollte unbedingt vermieden werden. Die "Vogelgrippe" ist für Menschen ungefährlich – für Vögel allerdings überwiegend tödlich. Mit dem seit diesem April geltenden EU-Tiergesundheitsrecht werde die Eigenverantwortung der Halterinnen und Halter besonders hervorgehoben, heißt es weiter.