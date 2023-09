Am Donnerstag findet wieder ein bundesweiter Warntag statt. Um 11 Uhr werden die Warnsysteme für die Bevölkerung getestet. Nur im Hohenlohe- und im Main-Tauber-Kreis bleibt es still.

Ziel des bundesweiten Warntags ist es, die technische Warninfrastruktur einer Belastungsprobe zu unterziehen. Diese sollen im Falle einer Katastrophe oder einer anderen Bedrohung eingesetzt werden, um die Bevölkerung zu warnen und zu informieren. Neben Warn-Apps wie NINA oder über Mobilfunk Cell-Broadcast zählen auch die Sirenen dazu. Auch in der Region Heilbronn-Franken werden diese um 11 Uhr zu hören sein - allerdings nicht im Main-Tauber-Kreis und auch nicht im Hohenlohekreis.

Sirenen technisch nicht für Warnung ausgelegt

Somit bleibt es um 11 Uhr in beiden Kreisen der Region still. Im Main-Tauber-Kreis seien technische Probleme mit den Sirenen der Grund. "Die in den Gemeinden vorhandenen Sirenen im Main-Tauber-Kreis werden an diesem Tag nicht aktiviert", schreibt das Landratsamt. Diese seien technisch noch nicht für eine Warnung der Bevölkerung ausgelegt und dienten ausschließlich der Alarmierung der Feuerwehr, heißt es weiter.

Zum Einsatz kommen daher im Main-Tauber-Kreis nur Warnmeldungen über Radio und Fernsehen, die sozialen Medien, Stadtanzeigetafeln und Warn-Apps. Außerdem wird auch noch einmal der neue Warnkanal "Cell Broadcast" erprobt. Hierbei handelt es sich um eine Meldung, die direkt auf das Handy geschickt wird. Außerdem wird auch wieder die Warn-App "NINA" getestet.

Hohenlohekreis: keine Warnung durch Sirenen

Auch im Hohenlohekreis sei keine Warnung durch Sirenen vorgesehen, heißt es aus dem dortigen Landratsamt. Eine Begründung wurde hier allerdings nicht genannt.

Landkreise und Kommunen entscheiden am Warntag selbst, ob sie auch ihre verfügbaren kommunalen Warnmittel auslösen. Dazu zählen zum Beispiel Sirenen und Lautsprecherwagen. Da die Teilnahme der Kommunen aber freiwillig ist, erfolgt wohl nicht überall eine Warnung auf diesen Kanälen.

Entwarnung um 11:45 Uhr

Im Stadtgebiet und im Landkreis Heilbronn soll dagegen das komplette Programm gefahren werden. Dort werden also zusätzlich zu den digitalen Warnungen auch die Sirenen probeweise aufheulen.

Der Warntag beginnt am Donnerstag, den 14. September 2023, bundesweit um 11 Uhr. Etwa 45 Minuten später erfolgt dann eine Entwarnung.