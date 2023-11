Angestellte überlastet: Mitarbeiter des ZfP Weinsberg gehen auf die Straße

Am Mittwoch haben zahlreiche Beschäftigte des ZfP Weinsberg und des Zentrums für Psychische Gesundheit in Schwäbisch Hall gestreikt. Sie fordern mehr Geld und Wertschätzung.

Die Gewerkschaft ver.di rief am Mittwoch die Beschäftigten des Zentrums für Psychiatrie (ZfP) in Weinsberg (Kreis Heilbronn) und des Zentrums für Psychische Gesundheit in Schwäbisch Hall zum Warnstreik auf. Rund 200 Beschäftigte versammelten sich beim ZfP in Weinsberg. Gestreikt wurde von 6:00 Uhr bis zum Ende des Spätdienstes.

Mehr Geld für den öffentlichen Dienst

In den bisherigen zwei Verhandlungsrunden haben Gewerkschaft und Arbeitgeber keinen Kompromiss gefunden. Die Gewerkschaft ver.di fordert gut zehn Prozent mehr Geld und mindestens 500 Euro mehr Gehalt pro Monat. Vor der dritten Verhandlungsrunde will ver.di ihren Forderungen nochmals Nachdruck verleihen. Beschäftigte des ZfP Weinsberg und des Zentrums für Psychische Gesundheit in Schwäbisch sollten fast ganztägig die Arbeit niederlegen. Eine Notdienstvereinbarung soll laut Gewerkschaft die Versorgung bei Notfällen jedoch sicherstellen.

Die Beschäftigten fühlen sich nicht gesehen

In Weinsberg gehen die Beschäftigten an ihre Grenzen. Laut Lilian Kilian, der Personalratsvorsitzenden, erreicht das Zentrum für Psychatrie gerade so die Mindestzahl der Angestellten. Dadurch muss jeder mehr arbeiten, um die Qualität der Pflege zu halten. Einige der Angestellten kämen nur durch einen zusätzlichen Nebenjob über die Runden. Die Frustration sei hoch, so Kilian weiter.

Bei einer Umfrage unter den Streikenden wurden die Wut und die Enttäuschung deutlich: Eine Auszubildende weiß kaum, wie sie mit dem Geld leben soll. Auch die Gesundheit leide durch die immer mehr werdende Arbeit. Gesehen und wertgeschätzt fühlen sich die Beschäftigten am ZfP nicht.

Nächster Warnstreik am 23. November

Der nächste Warnstreik ist bereits angekündigt. Am 23. November um 9:00 Uhr wollen das ZfP Weinsberg und das Zentrum für Psychische Gesundheit Schwäbisch Hall bei der Harmonie in Heilbronn nochmals die Wichtigkeit ihrer Arbeit verdeutlichen und ihren Forderungen Nachdruck verleihen.