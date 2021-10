Warnstreiks der IG Metall

Die IG Metall setzt im Tarifkonflikt in der Metall- und Elektroindustrie ihre Warnstreiks fort. Aktionen sind unter anderem im Raum Heilbronn geplant. Beschäftigte in über zehn Betrieben im Bereich der IG Metall Heilbronn-Neckarsulm sind dazu aufgerufen, früher nach Hause zu gehen. Bei Bosch in Abstatt und Magna in Untergruppenbach soll es zudem ab 13 Uhr einen Autokorso mit Streikenden geben. Anschließend ist eine Kundgebung geplant. Allerdings wegen der Corona-Pandemie nicht wie üblich. Laut IG Metall können die Teilnehmer die Reden über ihr Handy in ihren Autos verfolgen.