Die Gewerkschaft ver.di setzt im Vorfeld der nächsten Tarifverhandlungsrunde ihre Warnstreiks in Kitas und Betreuungseinrichtungen fort. Die Stadt Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall) hat deshalb Notgruppen eingerichtet. Arbeitsniederlegungen soll es unter anderem auch im Stadt- und Landkreis Heilbronn, in Schwäbisch Hall und in Kupferzell (Hohenlohekreis) geben.