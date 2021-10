Warnstreiks im Öffentlichen Dienst gehen weiter

In der Tarifauseinandersetzung im Öffentlichen Dienst hat die Gewerkschaft Verdi Bezirk Heilbronn-Neckar-Franken am Dienstag zu zahlreichen Warnstreiks in Heilbronn-Franken aufgerufen.

Schon am Montag gab es Streiks in Heilbronn: Betroffen waren unter anderem die Stadtwerke, weitere städtische Ämter in Heilbronn sowie in den Städten Weinsberg, Neckarsulm, Bad Friedrichshall und Leingarten. Auch die Kreissparkasse Heilbronn war zum Streik aufgerufen worden. Etliche Kindertagesstätten blieben geschlossen oder hatten ihren Betrieb eingeschränkt. Auf eine Großkundgebung hatte die Gewerkschaft wegen der Corona-Vorschriften verzichtet. "Wir sind eine Versammlung und damit fallen wir nicht unter diese neuen Beschränkungen. Nichtsdestotrotz haben wir von uns aus gesagt, wir machen keine große Kundgebung, sondern machen das an zwei Tagen und machen daraus elf kleinere Kundgebungen. So dass wir die Hygieneregeln gut einhalten können. Und die Abstandsregeln halten wir auch ein." Warnstreik im öffentlichen Dienst - Beschäftigte von Ämtern und Kitas im Warnstreik auf der Heilbronner Theresienwiese SWR Von den Warnstreiks betroffen war auch die Zulassungsstelle des Landkreises Heilbronn. Sie war deshalb am Montag geschlossen, hat ein Sprecher mitgeteilt. Das Heilbronner Theater wurde ebenfalls bestreikt. Vorstellungen gebe es trotzdem, heißt es. Auch für Dienstag sind Warnstreiks in Heilbronn-Franken angekündigt, unter anderem in Wertheim, Tauberbischofsheim, Kupferzell, Schwäbisch Hall und Crailsheim.