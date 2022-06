Die Gewerkschaft Verdi hat am Freitag zu Warnstreiks im Einzelhandel unter anderem in Kaufland-Filialen in Heilbronn und Umgebung aufgerufen. Die Gewerkschaft fordert in der aktuellen Tarifrunde im Einzel- und Versandhandel Baden-Württemberg unter anderem 4,5 Prozent mehr Geld.