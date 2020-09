per Mail teilen

Die Gewerkschaft Verdi hat am Donnerstag zu weiteren Warnstreiks bei der Deutschen Post aufgerufen - unter anderem in Heilbronn.

Die Gewerkschaft rechnet damit, dass in Heilbronn und Umgebung am Donnerstag viele Briefe und Pakete nicht oder verspätet zugestellt werden. Vor allem betroffen sind Sendungen mit der Postleitzahl 74 am Anfang.

Bereits vergangene Nacht hatten Beschäftigte des Briefverteilzentrums in Heilbronn die Arbeit niedergelegt, so ein Gewerkschaftssprecher.

"Wir haben die Briefträger in Heilbronn, die keine Beamte sind, heute zum Streik aufgefordert und von denen eine große Resonanz bekommen." Anton Schmid von Verdi

Die Arbeitszeitbelastung während der Corona-Pandemie könne man vergleichen mit der Belastung während der Zeit vier Wochen vor Weihnachten. Dies bedeute, dass die Beschäftigten so 30 bis 40 Prozent mehr an Sendungen von Briefen und Paketen zustellen als sonst.

Gewerkschaft fordert 5,5 Prozent mehr Lohn

Auch Brief- und Paketzusteller sind in Heilbronn zu Warnstreiks aufgerufen. Im Tarifkonflikt bei der Post fordert Verdi für die rund 140.000 Tarifbeschäftigten unter anderem 5,5 Prozent mehr Lohn für zwölf Monate. Die Post bietet nach Gewerkschaftsangaben 1,5 Prozent. Die nächste Verhandlungsrunde ist am 21. und 22. September.