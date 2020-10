In Heilbronn-Franken haben am Montag die Warnstreiks im öffentlichen Dienst begonnen. Arbeitsniederlegungen gibt es in Gundelsheim, Bad Friedrichshall und Neckarsulm.

An einer Kundgebung in Gundelsheim beteiligen sich nach Angaben der Gewerkschaft rund 150 Menschen. Verdi hatte zu Arbeitsniederlegungen. Betroffen sind unter anderem städtische Einrichtungen wie Kitas, aber auch die Bundeswehr sowie das Wasser- und Schifffahrtsamt.

Laut Gewerkschaftssekretärin Marlies Kaupp vor Ort in Gundelsheim beteiligen sich in Neckarsulm die städtischen Mitarbeiter der Eigenbetriebe, beispielsweise die Stadtwerke, das Aquatoll, die Kitas und die Bauhöfe. Ebenso haben in Bad Friedrichshall Beschäftigte der Stadt die Arbeit niedergelegt sowie des SLK-Klinikums am Plattenwald. Auch die Stadt Gundelsheim und die Stadt und das Landratsamt Mosbach beteiligen sich am Streik.

Streiks sollen am Dienstag weitergehen

Am Dienstag wird bei den Stadtverwaltungen Wertheim und Tauberbischofsheim sowie im Krankenhaus gestreikt. Am Mittwoch sind Warnstreiks in Crailsheim, Schwäbisch Hall und Kupferzell geplant. Es gibt an jedem Tag eine Kundgebung unter Corona-Bedingungen, heißt es bei Verdi.

Die Gewerkschaft fordert faire Lohnsteigerungen für alle Beschäftigten in Ost und West.