Wegen der angekündigten Warnstreiks in Kitas am Mittwoch und Donnerstag hat die Stadt Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall) Kita-Notgruppen eingerichtet. Hintergrund ist der Tarifstreit im kommunalen Sozial- und Erziehungsdienst. Warnstreiks soll es die kommenden beiden Tage laut Gewerkschaft ver.di auch in Stadt- und Landkreis Heilbronn, Schwäbisch Hall und Kupferzell (Hohenlohekreis) geben.