Die IG Metall setzt ihre Warnstreiks in der Metall- und Elektroindustrie fort. Am Donnerstag soll es unter anderem Arbeitsniederlegungen beim Maschinenbauer Illig in Heilbronn geben. Neben vier Prozent mehr Geld geht es der IG Metall auch um sichere Stellen, wenn sich die Arbeitswelt ändert. Für Illig bedeutet das: Maschinen für Kunststoffverpackungen sind nicht mehr so gefragt wie früher. Um Maschinen für kompostierbare Verpackungsmaterialien bauen zu können, brauchen die Mitarbeiter Fortbildungen, die die Gewerkschaft im Tarifvertrag festschreiben will. Sie hatte die Frühschicht bei Illig aufgerufen, eine Stunde später zu kommen. Die anderen Schichten sollen eine Stunde früher gehen.