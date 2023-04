Warnstreik am SRH Gesundheitszentrum Bad Wimpfen

Die Beschäftigten im SRH-Gesundheitszentrum Bad Wimpfen treten am Dienstag in einen Warnstreik. Geplant sind eine Kundgebung und ein Demonstrationszug durch die Innenstadt.

Am SRH-Gesundheitszentrum in Bad Wimpfen (Kreis Heilbronn) wird am Dienstag gestreikt. Geplant sind eine Kundgebung und ein Demonstrationszug durch die Innenstadt, so ver.di. Die Gewerkschaft fordert für die insgesamt 8.200 Beschäftigten der 13 SRH-Kliniken und Reha-Einrichtungen 10,5 Prozent mehr Lohn, mindestens aber 500 Euro mehr pro Monat. Die Beschäftigten im Gesundheitszentrum Bad Wimpfen wehren sich zudem dagegen, dass für sie der Konzerntarifvertrag künftig nicht mehr gelten soll.

Einheitlicher Tarifvertrag gefordert

Alle Beschäftigten seien ein Team, daher müsse ein einheitlicher Tarifvertrag gelten, so die Auffassung der SRH-Mitarbeitenden.

Wegen des Warnstreiks kann es am Dienstag trotz einer Notdienstvereinbarung zu Einschränkungen bei Versorgung, Therapie und Aufnahme kommen, hieß es.