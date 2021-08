per Mail teilen

Der Hersteller von Markisen und Sonnenschutzartikeln Warema hat sein neues Logistik- und Produktionszentrum in Wertheim-Bettingen (Main-Tauber-Kreis) eingeweiht.

40 Millionen Euro hat der Sonnenschutzhersteller Warema aus Marktheidenfeld in den neuen Standort auf dem Almosenberg investiert. Rund 300 zusätzliche Arbeitsplätze wurden geschaffen, so die Stadt Wertheim in einer Mitteilung.

OB Herrera Torrez: "Mut und Unternehmergeist"

Mitten in der Corona-Pandmie eine so große Investition zu tätigen, dazu gehöre "Mut und Unternehmergeist", so Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez (SPD). Das nötige ihm "großen Respekt und Hochachtung ab", heißt es.

Rund 63.500 Quadratmeter umfasst die Fläche des Grundstücks, auf dem der Neubau erstellt wurde. Dort stehen 34 Dockingstationen und 48 Lkw-Stellplätze für die Versandabwicklung bereit. Die Autobahnanbindung sei für einen Produktionsstandort günstig.

Photovoltaikanlagen decken Teil des Strombedarfs

Auch in Umweltschutz und Nachhaltigkeit wurde investiert: Photovoltaikanlagen auf dem Dach deckten rund 80 Prozent des täglichen Strombedarfs. Zudem setzt das Werk am Standort auf integrierte Wärmerückgewinnung und ein Blockheizkraftwerk.

Mit dem Neubau vergrößert sich Warema am Standort Wertheim weiter: Bereits im November eröffnete das Unternehmen ein Sun Forum, außerdem gibt es noch einen Produktions- und Bürostandort vor Ort. Rund 550 Menschen arbeiten für Warema in Wertheim.