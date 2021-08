per Mail teilen

155 Kilometer auf dem Neckar entlang rudern: von Stuttgart über Lauffen, Heilbronn und Bad Wimpfen bis nach Heidelberg. 20 Ruderbegeisterte sind gestartet auf die Wanderfahrt.

Aktivurlaub auf dem Wasser - möglich ist das in Heilbronn-Franken an Kocher, Jagst und Neckar. Sogar mehrere Tag lang kann man per Boot von einer Sehenswürdigkeit zur nächsten rudern, zum Beispiel auf dem Neckar, der sich durch schönste Natur, Städte und entlang von Kulturdenkmalen schlängelt.

Machbar ist so eine mehrtägige Ruderfahrt für fast alle Altersgruppen. Bei der Fahrt des Stuttgart-Cannstatter Ruderclubs waren ein 83-Jähriger und ein Erblindeter mit an Bord.