Wanderausstellung zur Rotbuche im Rathaus

Im Rathaus in Waldenburg (Hohenlohekreis) macht ab Dienstag die Wanderausstellung zur Rotbuche Station. Die Ausstellung ist Teil des Hohenloher Waldprogramms, das das Forstamt des Kreises initiiert hat, um den, nach eigenen Angaben, Charakterbaum des Hohenlohekreises in den Blickpunkt zu rücken. Neben Informationen zur Rotbuche gibt es auch Stationen und Exponate zum Anfassen und Ausprobieren. Die Wanderausstellung wird bis zum kommenden Jahr in allen Kommunen des Hohenlohekreises Station machen. Das Hohenloher Waldprogramm bietet in diesem Jahr über 30 Veranstaltungen zu verschiedenen Themen rund um Pflanzen und Tiere.