Walter Sittler "Weingenießer des Jahres" der Lauffener eG

Nach Prominenten wie dem PUR-Sänger Hartmut Engler und dem ehemaligen EU-Kommissar Günther Oettinger, wurde nun Schauspieler Walter Sittler in Wein aufgewogen.

Walter Sittler wird "Weingenießer des Jahres 2023". Das gab die Lauffener Genossenschaft (Kreis Heilbronn) bekannt. Bei einer Veranstaltung am Sonntagnachmittag wurde der Schauspieler in Wein aufgewogen. Die Flaschen wurden Sittler dann als Geschenk mitgegeben.

2015 ging die Ehrung zum "Weingenießer des Jahres" an den damaligen EU-Kommissar Günther Oettinger (CDU), später an Berlinale-Chef Dieter Kosslick, an den Kabarettisten Christoph Sonntag, an den PUR-Frontmann Hartmut Engler und 2019 an die Autorin Gaby Hauptmann, die die Weinberge rund um die Hölderlinstadt schon zum Schauplatz ihrer Romane gemacht hat.