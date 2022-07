Mit 76,4 Prozent der Stimmen hat Andreas Frickinger (parteilos) am Sonntag die Bürgermeisterwahl in der Gemeinde Wallhausen (Kreis Schwäbisch Hall) für sich entschieden. Der Crailsheimer setzte sich gegen Michael Dietrich aus Hürth bei Köln durch, der 22,26 Prozent der Stimmen erhielt. Die Amtsinhaberin, Rita Behr-Martin (parteilos), trat nach 16 Jahren nicht wieder an. Die Wahlbeteiligung lag bei 44,09 Prozent. Andreas Frickinger tritt das Amt des Bürgermeisters in Wallhausen zum 1. Oktober an.