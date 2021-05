per Mail teilen

Das Kreisforstamt Schwäbisch Hall bietet für Familien die sogenannte "Waldtüte" an. Damit soll auch in Pandemie-Zeiten der Wald erlebbar gemacht werden. Geplante Veranstaltungen in den Wäldern im Landkreis können wegen Corona nicht stattfinden. Mit der "Waldtüte" präsentiert das Schwäbisch Haller Kreisforstamt unter dem Motto "Der Natur auf der Spur" vier Ideen, die Familien mit Kindern ab 8 Jahren umsetzen können. Es gibt Spiel- und Sammelanregungen, es geht dabei beispielsweise um Tierspuren oder Baumsteckbriefe. Mit einem QR-Code können über das Smartphone Quizfragen geladen werden. Die "Waldtüte" kostet 20 Euro und kann beim Kreisforstamt Schwäbisch Hall bestellt werden. Für jüngere Kinder soll es bald die "Wichtelbox" geben.