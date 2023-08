Bei Kinderfreizeiten und Daheimgebliebenen ist ein Ausflug in den Waldkletterpark in Weinsberg sehr beliebt. Die Wechselhaftigkeit des Wetters spielt dabei keine große Rolle.

Im Waldkletterpark auf dem Schemelsberg in Weinsberg (Kreis Heilbronn) ist trotz des wochenlang wechselhaften Wetters immer einiges los. Für Kinderferienprogramme ist der Waldkletterpark ein beliebtes Ausflugsziel in den Sommerferien. Ebenso für Leute, die Urlaub in der Heimat machen, Camper am Breitenauer See, oder für Unternehmen als Teambuildingevent.

Wechselhaftes Wetter kein Problem im Waldkletterpark

Natascha Kohlenberger, Geschäftsführerin des Waldkletterparks, ist trotz der Wetterverhältnisse in diesem Sommer sehr zufrieden. Obwohl es pünktlich zum Sommerferienbeginn angefangen hat fast dauerhaft zu regnen, ist der Kletterpark gut besucht.

In den Sommerferien komme vor allem Laufkundschaft. Also Familien, die Ausflüge machen, Camper vom Breitenauer See oder Gruppen der Kinderferienprogramme in der Region, wie die Kinderfreizeit aus Erlenbach (Kreis Heilbronn), erzählt Kohlenberger.

Regen wichtig für Bäume im Waldkletterpark

Aus Sicht der Kundinnen und Kunden sei schönes Wetter natürlich immer besser. Für ihre Bäume freut sich die Betreiberin des Waldkletterparks aber über den immer wiederkehrenden Regen. Bei ausbleibendem Niederschlag hätten sie aufgrund der Hügellage irgendwann Probleme mit Trockenheit, so Kohlenberger. Ihr Park befindet sich in einem normalen Waldbestand ohne Bewässerung. Alles ist natürlich gehalten und gewachsen, nicht angepflanzt.

"Bedeutet aber, wir brauchen auch unbedingt Regen, dass unsere Bäume erhalten bleiben."

Der Wald bestehe hauptsächlich aus Eichenmischwald mit ein paar Kirschbäumen und Buchen. Das seien relativ resistente Bäume, "aber jahrelange Trockenheit merkt man natürlich", so Kohlenberger weiter.

Keine Gefahr bei Nässe

Entwarnung für die Besucher: Bei Regen sei die Anlage nicht gefährlich. Zur Sicherung dienen Stahlseile, die ohnehin wetterunabhängig seien. Zudem bestehe der Kletterpark aus Douglasien-Holzelementen speziell für den Außenbereich, die schneller trocknen und langlebig seien.

Wenn es den ganzen Tag in Strömen regne, bleibe der Park allerdings geschlossen. Auf der Homepage werde das immer zeitnah veröffentlicht, so Natascha Kohlenberger.

Kein Besucherrückgang spürbar

Auswirkungen der Inflation spüren sie im Waldkletterpark nicht. Die Preise seien seit Jahren konstant und die Besucherzahlen nicht rückläufig. Da einige Leute vermehrt Urlaub in der Heimat machen würden, seien Angebote wie der Waldkletterpark zuletzt gefragter.