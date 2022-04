Baustart für den Waldenburger 450 MHz-Masten im Herbst

per Mail teilen

Die Bauarbeiten für den in Waldenburg (Hohenlohekreis) geplanten 450 MHz-Standort sollen spätestens im Herbst starten. Das sagte Bürgermeister Bernd Herzog dem SWR.

Zurzeit wird in Deutschland das 450 MHz-Netz ausgebaut. In Baden-Württemberg sollen es einmal gut 170 Standorte werden, über 120 existieren schon. Bis Ende 2023 soll fast alles abgedeckt sein. Verantwortlich für die Umsetzung ist die 450connect, an der auch Netze BW beteiligt ist. "Waldburg wäre quasi Funkmast Nr. 121", sagt Bürgermeister Herzog (partreilos). Der Gemeinderat hatte das Projekt Mitte März ausdrücklich befürwortet.

Der Funkmast wird etwa 40 Meter hoch sein. Neben der Netze BW will auch die Telekom den Mast nutzen. Sie will damit einen Weiler mit Mobilfunk versorgen. Der Bau einer Mobilfunkstation auf einem Wasserspeicher im Weiler war zuvor an einigen Bürgern gescheitert.

Herzog: "Wir müssen unsere kritische Infrastruktur schützen"

Jeder Funkstandort des 450 MHz-Netzes wird über Richtfunk redundant angebunden und mit Batterien gesichert.

"Im Falle eines Stromausfalls wären andere Mobilfunknetze nach einer halben Stunde tot. Das 450 MHz-Netz hält dagegen drei Tage durch."

Das 450 MHz-Netz soll Energieversorgern, Rettungskräften und anderen Einrichtungen der Kritischen Infrastruktur im Krisenfall weiter die Kommunikation ermöglichen, bis die regulären Netze wieder angefahren werden können.

"Ich denke, wir merken gerade alle, durch die politische Situation, dass es wichtig ist, die für uns wichtige Infrastruktur, zu schützen", sagt der Bürgermeister mit Blick auf den Krieg in der Ukraine. Das 450 MHz-Projekt sei wichtig, um die Versorgungssicherheit im ganzen Land sicherstellen zu können.

Bernd Herzog - Bürgermeister von Waldenburg im Hohenlohekreis Stadt Waldenburg

Netz-Knotenpunkte sind Karlsruhe, Stuttgart und Ulm

Im Schnitt stehen die Masten des 450 MHz-Netzes 15 bis 30 Kilometer voneinander entfernt. Ein Standort ist mit drei Sektoren-Antennen und vier Richtfunk-Antennen bestückt. Knotenpunkte sind Karlsruhe, Stuttgart und Ulm. In Deutschland soll das Netz 2025 flächendeckend fertig sein.