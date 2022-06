Waldbrandgefahr weiter hoch

Die Waldbrandgefahr in der Region Heilbronn-Franken ist weiter hoch. Am Freitag wird mit einer Entspannung gerechnet. Laut Deutschem Wetterdienst gilt teils die zweithöchste Warnstufe, unter anderem in den Wäldern rund um Bad Mergentheim, Freudenberg (Main-Tauber-Kreis), Ingelfingen und Öhringen (Hohenlohekreis). Am Freitag wird erwartet, dass die Waldbrandgefahr deutlich sinkt. Der Kreis Schwäbisch Hall weist darauf hin, dass im und am Wald nur an ausgewiesenen Grillplätzen gegrillt werden darf. Dort sollte aber unbedingt darauf geachtet werden, dass kein Funkenflug entsteht.