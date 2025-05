Pilot entdeckt Feuer im Wald: 1.000 Quadratmeter Waldboden in Fichtenberg zerstört

Bei einem Waldbrand in Fichtenberg sind am Montagabend rund 1.000 Quadratmeter Waldboden abgebrannt. Ein Pilot hatte das Feuer aus der Luft entdeckt.

In dem kleinen Weiler Erlenhof der Gemeinde Fichtenberg (Kreis Schwäbisch Hall) ist am Montagabend ein Waldbrand ausgebrochen. Rund 1.000 Quadratmeter standen laut Feuerwehr in Flammen. Zunächst war die Rede von einer kleineren Fläche von rund 50 Quadratmetern gewesen. Die Feuerwehr konnte den Brand rasch eindämmen - größere Schäden blieben aus.

Feuer im Wald bei Fichtenberg in unwegsamem Gelände: Dennoch konnten die Feuerwehren Fichtenberg und Gaildorf Schlimmeres verhindern. Pressestelle Feuerwehr Gaildorf

Feuer im Wald bei Fichtenberg: 1.000 Quadratmeter Waldboden zerstört

Gegen 17:50 Uhr wurde der Brand der Einsatzstelle gemeldet. Laut Feuerwehr hatte der Pilot eines Verkehrsflugzeugs das Feuer entdeckt. Aus der Nähe sei der Brand schwer zu erkennen gewesen, sagte Dominik Zienert von der Feuerwehr Gaildorf (Kreis Schwäbisch Hall) dem SWR. Sie wurde zur Unterstützung hinzu gerufen.

Grob geschätzt handelte es sich um eine Fläche von 50 mal 20 Meter.

Das Gelände sei recht unwegsam gewesen. Die letzten 250 Meter habe man nur zu Fuß zurücklegen können, so Zienert weiter. Außerdem sei der Weg zum nächsten Hydranten vom Wald aus sehr weit. Deshalb wurde ein so genannter Pendelverkehr eingerichtet, erklärt der Feuerwehrmann. Damit konnte die Wasserversorgung für die Nachlöscharbeiten sichergestellt werden, wie dem Facebook-Post der Gaildorfer Feuerwehr zu entnehmen ist:

Einsatzbericht: 027/2025 🚒 Montag, 19.05.2025 [19:06Uhr] Stichwort: Brand 2, Waldbrand Ort: Fichtenberg

Waldbrand in Fichtenberg: Bäume blieben unbeschadet

Der Pendelverkehr werde eingesetzt, um Löschwasser über weite Strecken zu transportieren. Hierbei pendeln Löschfahrzeuge kontinuierlich zwischen einem entfernten Hydranten und der Einsatzstelle. Dadurch soll der reibungslose Wassernachschub gewährleistet werden - insbesondere wichtig bei Bränden fernab befestigter Straßen oder Wasseranschlüsse.

Trotz der schwierigen Löscharbeiten beschränkten sich die Flammen auf die Bodenschicht, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Aalen (Ostalbkreis) dem SWR auf Anfrage. Bäume wurden demnach nicht beschädigt.

Feuer im Wald bei Fichtenberg: Brandursache nicht geklärt

Wie es zu dem Brand kam, ist derzeit noch unklar, so der Polizeisprecher weiter. Aufgrund der Trockenheit warnen viele Förster derzeit vor einer erhöhten Gefahr eines Waldbrandes - auch in der Region Heilbronn-Franken. So gilt zum Beispiel in Eppingen (Kreis Heilbronn) die Warnstufe drei von fünf. Deshalb gilt besondere Vorsicht: Schon kleine Unachtsamkeiten wie eine weggeworfene Zigarette oder heiße Fahrzeugkatalysatoren können gefährliche Brände entfachen.

Erst vor wenigen Wochen kam es auch in Heilbronn zu einem Flächenbrand im Wald. Im Bereich des Jägerhauses brannte in den Abendstunden eine Fläche von rund 400 Quadratmetern.