Waldarbeiter von Baum erschlagen

In einem Wald in Werbach-Gamburg (Main-Tauber-Kreis) ist ein Waldarbeiter von einem Baum erschlagen worden. Die Polizei geht nach derzeitigem Erkenntnisstand von einem Arbeitsunfall aus. Am Dienstagmorgen sei der Alarm eingegangen, heißt es. Saisonarbeiter und der Waldbesitzer seien dabei gewesen, Bäume zu fällen. Dabei sei ein Baum gesplittert und ein großer Teil davon habe einen Waldarbeiter getroffen. Der 60 Jahre alte Mann wurde nach Angaben der Polizei zu Boden gerissen. Auch wenn die Verletzungen äußerlich kaum sichtbar waren, so hätten die Rettungskräfte nur noch den Tod feststellen können.