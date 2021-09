Wahllokale sind gut gerüstet

Die Wahllokale in Heilbronn-Franken sind vorbereitet. Zwar gab es schon im Vorfeld einen Rekord an Briefwahlanträgen für die Bundestagswahl 2021, weniger Arbeit bedeutet das aber nicht, heißt es aus den Kommunen. Ausgezählt werden die Stimmen der Briefwahl, wie die aus den Wahllokalen, auch erst am Sonntag ab 18 Uhr. Durch Hygiene-Konzept und Abstandsregelungen mussten in Öhringen (Hohenlohekreis) mehr Räume für die Briefwahl-Auszählung reserviert werden. In Heilbronn gibt es mehr Wahllokale als letztes Mal.