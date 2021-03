Am 14. März wird in Baden-Württemberg gewählt. Das SWR Studio Heilbronn stellt im Folgenden kurz die einzelnen Wahlkreise vor.

Die Region Heilbronn-Franken unterteilt sich in sechs Wahlkreise.

Wahlkreis 18 - Heilbronn: Strobl gegen Bay

Im Wahlkreis Heilbronn wird es spannend am 14. März. Der Wahlkreis hat seit 2016 vier Vertreter im Landtag, so viele wie aus keinem anderen Wahlkreis. Doch bislang ist die CDU hier nicht dabei. Das soll sich in diesem Jahr ändern: Der Landeschef der Partei und Innenminister Thomas Strobl möchte 2021 in seiner Heimatstadt Heilbronn Susanne Bay von den Grünen das Direktmandat abnehmen. Das könnte schwierig werden, denn die Grünen-Politikerin hat sich in ihrem Wahlkreis eine starke Basis erarbeitet. Landesweit wird das durch aktuelle Umfragewerte der "infratest dimap" im Auftrag der ARD untermauert. Demnach kämen die Grünen am Sonntag auf 33 Prozent, die CDU auf 25 Prozent. (Alle Umfragewerte im Überblick sehen Sie unten.) Nico Weinmann (FDP) und Rainer Hinderer (SPD) wollen ihr Zweitmandat verteidigen. Für die AfD tritt Michael Seher an.

Wahlkreis 18 - Heilbronn Dazu gehören: der Stadtkreis Heilbronn, sowie die Gemeinden Flein, Leingarten, Nordheim und Talheim des Landkreises Heilbronn. Wahlberechtigt: rund 100.000 Personen Aktuelle Abgeordnete: Susanne Bay (Grüne), Rainer Hinderer (SPD), Rainer Podeswa (AfD), Nico Weinmann (FDP)

Wahlkreis 19 - Eppingen: Eine Ära geht zu Ende

Nach 20 Jahren geht im Wahlkreis Eppingen so etwas wie eine Ära zu Ende: Bisher holte Friedlinde Gurr-Hirsch (CDU) stets das Direktmandat. Jetzt tritt sie ab. Stattdessen geht 2021 Michael Preusch ins Rennen. Für ihn könnte es allerdings schwer werden, an die Wahlerfolge seiner Vorgängerin anzuknüpfen. Bis zur letzten Landtagswahl galt der Wahlkreis als schwarze Hochburg. Doch vor fünf Jahren konnte sich die CDU nur mit knappen 0,5 Prozentpunkten mehr vor den Grünen durchsetzen. Die Grünen werden bei der anstehenden Wahl von Erwin Köhler vertreten. Er hofft darauf, der CDU dieses Jahr den Wahklreis abnehmen zu können. Da Friedlinde Gurr-Hirsch dieses Jahr nicht antreten wird, stellt die AfD mit Rainer Podeswa den einzigen Kandidaten mit Landtags-Erfahrung. Jens Schäfer geht für die SPD ins Rennen, die FDP wird von Georg Heitlinger vertreten.

Wahlkreis 19 - Eppingen Dazu gehören: die Gemeinden Abstatt, Bad Rappenau, Beilstein, Brackenheim, Cleebronn, Eppingen, Gemmingen, Güglingen, Ilsfeld, Ittlingen, Kirchardt, Lauffen am Neckar, Massenbachhausen, Neckarwestheim, Pfaffenhofen, Schwaigern, Siegelsbach, Untergruppenbach und Zaberfeld des Landkreises Heilbronn. Wahlberechtigt: rund 104.000 Personen Aktuelle Abgeordnete: Friedlinde Gurr-Hirsch (CDU), Thomas Axel Palka (AfD)

Wahlkreis 20 - Neckarsulm: 45 Jahre CDU

Auch in Neckarsulm im Wahlkreis 20 hat sich in den letzten Jahren viel bewegt. Das Erstmandat ging fast ein halbes Jahrhundert lang regelmäßig an die CDU. Berndhard Lasotta, der dieses 2016 für die Schwarzen holte, verstarb allerdings vor zwei Jahren. Nachfolgerin ist Isabell Huber. Ob sie die Erfolgsserie der CDU weiterführen kann, wird sich am Sonntag zeigen. In die Karten spielen könnte ihr, dass Ex-Innenminister Reinhold Gall (SPD) dieses Jahr nicht wieder antritt und damit ein "politisch schwergewichtiger" Gegenkandidat fehlt. Das macht aber auch den Grünen Mut, allen voran Kandidat Armin Waldbüßer, der bisher als Kommunalpolitiker aktiv war. Er tritt dieses Jahr erneut an und möchte seinen Wahlkreis gewinnen. Ebenso wie Carola Wolle (AfD): Sie möchte erneut in den Landtag einziehen. Der neue Wahlkreiskandidat der SPD heißt Klaus Ranger. Für die FDP stellt sich Alexander Hampo zur Wahl.

Wahlkreis 20 - Neckarsulm Dazu gehören: die Gemeinden Bad Friedrichshall, Bad Wimpfen, Eberstadt, Ellhofen, Erlenbach, Gundelsheim, Hardthausen am Kocher, Jagsthausen, Langenbrettach, Lehrensteinsfeld, Löwenstein, Möckmühl, Neckarsulm, Neudenau, Neuenstadt am Kocher, Obersulm, Oedheim, Offenau, Roigheim, Untereisesheim, Weinsberg, Widdern und Wüstenrot des Landkreises Heilbronn. Wahlberechtigt: rund 112.000 Personen Aktuelle Abgeordnete: Reinhold Gall (SPD), Carola Wolle (AfD), Isabell Huber (CDU)

Wahlkreis 21 - Hohenlohe: Neuauflage - von Eyb gegen Kern

Bis 2016 war der Wahlkreis Hohenlohe fest in CDU-Hand. Stimmanteile von 50 Prozent oder mehr waren die Regel. Nicht so bei der vergangenen Wahl: Hier konnte sich Arnulf von Eyb (CDU) nur mit einer knappen Mehrheit von einem Prozentpunkt gegen die Grünen-Kandidatin Catherine Kern durchsetzen. Auch 2021 sind beide wieder angetreten. Aufgrund der Wahlergebnisse von vor fünf Jahren wurde Arnulf von Eyb nur mit knapper Mehrheit zur Wahl nominiert. Das sieht die in England geborene Catherine Kern als ihre Chance auf das Erstmandat. Die AfD schickt wieder Anton Baron ins Rennen. Er ist der einzige Wahlkreisabgeordnete der letzten 45 Jahre, der kein CDU-Parteibuch hat. Patrick Wegener ist der Kandidat der SPD und Uwe Wirkner vertritt die FDP.

Wahlkreis 21 - Hohenlohe Dazu gehören: der Hohenlohekreis, sowie die Gemeinden Blaufelden, Braunsbach, Gerabronn, Langenburg, Schrozberg und Untermünkheim des Landkreises Schwäbisch Hall. Wahlberechtigt: rund 99.000 Personen Aktuelle Abgeordnete: Arnulf von Eyb (CDU), Anton Baron (AfD)

Wahlkreis 22 - Schwäbisch Hall: Die Rückkehr zu alten Ergebnissen?

Bei der Landtagswahl 2016 war vor allem das Ergebnis aus dem Wahlkreis 22 Schwäbisch Hall überraschend. Jutta Niemann (Grüne) konnte sich deutlich durchsetzen und der CDU zum ersten Mal das Erstmandat im Wahlkreis abnehmen. Verteidigen muss sie es dieses Jahr gegen ein neues Gesicht und die gleichzeitig erste Frau auf einer Haller CDU-Kandidatenliste: Isabell Rathgeb. Allerdings bekommen sie Konkurrenz: So treten Stephen Brauer (FDP) und Udo Stein (AfD) auch 2021 wieder an und wollen dieses Jahr wieder in den Landtag einziehen. Auch der SPD-Kandidat ist bekannt. 15 Jahre war Nik Sakellariou bereits MdL, 2016 scheiterte er bei der Wahl. Das möchte er dieses Jahr wiedergutmachen.

Wahlkreis 22 - Schwäbisch Hall Dazu gehören: die Gemeinden Bühlertann, Bühlerzell, Crailsheim, Fichtenau, Fichtenberg, Frankenhardt, Gaildorf, Ilshofen, Kirchberg an der Jagst, Kreßberg, Mainhardt, Michelbach an der Bilz, Michelfeld, Oberrot, Obersontheim, Rosengarten, Rot am See, Satteldorf, Schwäbisch Hall, Stimpfach, Sulzbach-Laufen, Vellberg, Wallhausen und Wolpertshausen des Landkreises Schwäbisch Hall. Wahlberechtigt: rund 124.000 Personen Aktuelle Abgeordnete: Jutta Niemann (Grüne), Udo Stein (AfD), Stephen Brauer (FDP)

Wahlkreis 23 - Main-Tauber: Wiederwahl des CDU-Fraktionschefs?

Bisher konnte die CDU im Wahlkreis Main-Tauber fast immer über 50 Prozent der Wählerinnen und Wähler für sich gewinnen. Das änderte sich bei der letzten Landtagswahl. Wolfgang Reinhart, der seit 1992 der direkt gewählte Abgeordnete des Wahlkreises war, konnte 2016 zwar gewinnen, musste aber einige Prozente einbüßen und kam auf "nur" 35,4 Prozent. Gegen ihn tritt auch dieses Jahr wieder Lokalpolitiker Leonhard Haaf (Grüne) an, der jetzt seine Chance wittert. Des Weiteren stellt sich auch die AfDlerin Christina Baum wieder zur Wahl. Sie war bei der vergangenen Landtagswahl die erste Abgeordnete des Wahlkreises ohne CDU-Parteibuch. Für die SPD wird im Wahlkreis Anton Mattmüller zur Wahl stehen und für die FDP Jürgen Vossler.

Wahlkreis 23 - Main-Tauber Dazu gehören: der gesamte Main-Tauber-Kreis. Wahlberechtigt: rund 102.000 Personen Aktuelle Abgeordnete: Wolfgang Reinhart (CDU), Christina Baum (AfD)

