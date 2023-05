Bis Mittwoch dürfen die in Deutschland lebenden Türken ihre Stimme abgeben. Viele in der Region Heilbronn fiebern dem Sonntag entgegen. Sie glauben nicht an einen Machtwechsel.

Der Sonntag wird die Entscheidung bringen. Bleibt Recep Tayyip Erdogan weiter an der Macht oder gewinnt sein Kontrahent Kemal Kilicdaroglu. Laut einer nicht-repräsentativen Umfrage im Raum Heilbronn gehen die meisten Türkinnen und Türken von einer Wiederwahl Erdogans aus. Bis Mittwoch dürfen sie in Stuttgart oder Karlsruhe, wo sich die türkischen Generalkonsulate befinden, ihre Stimme abgeben. Großes Interesse an der Wahl Vor einem Barber-Shop in Heilbronn meinte ein Türke im Gespräch mit dem SWR, dass Erdogan gut für sein Heimatland sei, weil die Türkei mit Erdogan eine starke Persönlichkeit an der Spitze habe und brauche. Für Kilicdaroglu scheinen sich wenige auszusprechen. Ein weiterer Mann sagte, Kilicdaroglu wäre gut für die Entwicklung der Demokratie in der Türkei. Deutlich wurde, die Türkinnen und Türken in der Region diskutieren viel über die Wahl, auch in den eigenen Familien. Die Wahlbeteiligung dürfte entsprechend hoch sein.