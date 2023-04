Bürgermeisterwahlen in der Region - Die Würfel sind noch nicht überall gefallen

Heike Schokatz bleibt Bürgermeisterin in Gundelsheim. Sie startet in ihre dritte Amtszeit. In Werbach gibt es einen zweiten Wahlgang. Alle vier Kandidaten wollen wieder antreten.

Heike Schokatz (parteilos) bleibt Bürgermeisterin in Gundelsheim. Die 49-jährige erhielt fast 76 Prozent der Stimmen. Fast ein Viertel der Wähler hatten sich nicht für sie entschieden und eigene Kandidaten eingetragen. Diese Möglichkeit gibt es, wenn nur ein Bewerber zur Wahl steht. Dann gibt es auf dem Stimmzettel eine freie Zeile. Diese ist für eigene Vorschläge der Wähler gedacht. Wer also den bestätigten Bewerber nicht wählen möchte, kann dort einen Alternativvorschlag eintragen. Im Vorfeld der Wahl hatte es in der Deutschordensstadt einige Spannungen gegeben. Die Wahlbeteiligung lag bei 48,05 Prozent. Wahlberechtigt sind in der Stadt Gundelsheim und den Teilorten 5.717 Personen. Insgesamt hat die Stadt 7.619 Einwohnern. Von der Briefwahl haben 925 Personen Gebrauch gemacht. Gundelsheimer Bürgermeisterin Heike Schokatz Heike Schokatz In Werbach wird nochmal gewählt In Werbach (Main-Tauber-Kreis) gab es gleich vier Bewerber. Die Wahl konnte am Sonntag aber keiner der vier Kandidaten für sich entscheiden. Alle vier wollen nach Angaben des Main-Echo für die Nachwahl am 7. Mai nicht zurückziehen und erneut antreten. Matthias Groh bleibt Bürgermeister in Untermünkheim Matthias Groh, Bürgermeister in Untermünkheim (Kreis Schwäbisch Hall) hatte sich bei der Bürgermeisterwahl in Korntal-Münchingen (Kreis Ludwigsburg) aufstellen lassen. Er kam dort nicht zum Zug. Auf ihn entfielen 26,7% der Stimmen.